"ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Слуга народа" и "Батькивщина" прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись в ближайшее время - опрос "Украинской социологической группы" [ Редактировать ]
Партии "Оппозиционные платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и "Батькивщина" преодолели бы 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Украинской социологической группой" 26 января – 2 февраля 2021 года.
Согласно социологическому исследованию, которое обнародовано в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в среду, за "ОПЗЖ" проголосовали бы 25,7% респондентов из числа тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором (16% из всех опрошенных), на втором месте "Европейская солидарность" – 20,1% (11,9%), а далее идут "Слуга народа" – 16,6% (14,2%) и "Батькивщина" – 10,8% (8,2%).
Далее идут партии "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,6% респондентов из числа тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором (3,4% из всех опрошенных), "Сила и честь" – 4,1 (3,1%), "Партии Шария" 2,5% (2,2%), "Свобода" – 2,4% (2,1%), "Голос" - 2,3% (2%). Другие партии имеют меньше 2% сторонников.
На вопрос, как респонденты относятся к предложению распустить нынешнюю Верховную Раду и провести внеочередные парламентские выборы, 59,5% ответили, что поддерживают, 27,9% - не поддерживают, а 12,6% затруднились ответить.
В то же время, на вопрос, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы депутатов Верховной Рады, принимали бы респонденты участие в голосовании, 54,7% ответили, что обязательно бы проголосовали, 25,3% - не уверены, но скорее всего проголосуют, 6% - не уверены, но скорее всего не проголосовали бы, 10,3% - не голосовали бы, а 3,7% - затруднились ответить.
Всего в ходе исследования было опрошено 1209 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность - многоступенчатая случайная, на последнем этапе - квотная. Метод проведения опроса - индивидуальное интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 3,0%.
по теме
Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович
Власть не оставляет попыток нивелировать подвиг Украинского народа во время Великой Отечественной войны
Языковой геноцид, всячески подогреваемый действующей властью, набирает обороты
Парламент должен решать вопросы, которые действительно волнуют людей, а не рассматривать законодательный спам
Народный депутат, руководитель Кировоградской региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь", Сергей Ларин сделал заяфление