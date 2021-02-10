Національне антикорупційне бюро розслідує завищену ціну вакцин проти коронавірусу. Нагадаю, оприлюднена вартість китайської сироватки "Sinovac Biotech", яку Україна мала закупити через приватну компанію, стала чи не найвищою у світі - майже 18 доларів за дозу.

Загальна ефективність препарату, за підсумками тестувань у Бразилії, трохи більше ніж 50 %. Кримінальне провадження відкрили за статтею - зловживання владою або службовим становищем. Перша партія вакцин, майже два мільйони доз, за планом Мінохорони здоров'я має прибути в Україну до 31 березня. Ще мільйон двісті тисяч - доправлять не пізніше ніж 31 травня.