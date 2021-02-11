Скандал на мільярд: МОЗ звинувачує державне підприємство у зриві закупівель медпрепаратів [ Редактировать ]
Тяжкохворі пацієнти залишилися без ліків. У Міністерства охорони здоров'я та державного підприємства "Медзакупівлі" - скандал. Зрив закупівель на майже мільярд гривень.
У провалі МОЗ та дежпідприємство звинувачують одне одного. Аргументи сторін зібрала Ксенія Барвіненко.
Першими бити на сполох почали у МОЗ. Там кажуть: з майже 6 мільярдів гривень "Медзакупівлі" не використали близько мільярда, тим самим поставили під загрозу життя сотень тисяч тяжкохворих пацієнтів.
Світлана Шаталова, заступник міністра охорони здоров'я:
Це дитяча онкологія, доросла онкологія, серцево-судинні захворювання. Крім зазначених не закуплених позицій, підприємство навіть не спромоглося вчасно здійснити фінансові операції на 161 млн гривень за напрямком антиретровірусна терапія, - чим поставлено під загрозу безперервне лікування 117 тисяч пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. Окремо слід згадати зірвані закупівлі 8 ангіографічних рентгенівських систем, а також 110 автомобілів "екстреної швидкої медичної допомоги" на суму 191 мільйон гривень.
Винних у профільному міністерстві, якому й підпорядковується державне підприємство, - визначили швидко.
Світлана Шаталова, заступник міністра охорони здоров'я:
Вважаємо, що відповідальний за колосальні втрати у майже мільярд гривень керівник ДП "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов. Загалом Міністерство охорони здоров'я визнало роботу державного підприємства "Медичні закупівлі" у 2020 році не ефективною.
Невитрачену суму повернули в бюджет, а в МОЗ кажуть: проблему вирішили, ліки закуплять на залишки коштів від міжнародних організацій. А от у державному підприємстві стверджують, що Міністерство саме винне у провалі - зволікали з документами, саботували роботу й намагалися перебрати на себе невластиві функції.
ДП "Медичні закупівлі":
Необхідні документи, що дозволяють розпочати закупівлі, МОЗ надало із значною затримкою. За 13 напрямами ми отримали їх лише 4 червня, а по АРВ терапії (для пацієнтів з ВІЛ/СНІД) - 2 вересня. Нагадаємо, що закупівлі минулого року ми мали розпочати ще в березні. У червні уряд ухвалив Постанову, відповідно до якої ДП МЗУ мало погоджувати з МОЗ усі технічні, якісні та інші характеристики товарів до закупівлі. Ця постанова затримала оголошення тендерів у середньому на місяць, а за деякими позиціями - довше. З травня 2020 року ми в робочому порядку та публічно, офіційно та неформально попереджали Міністерство про ризики в закупівлях. Проте МОЗ проігнорувало ці попередження і тепер шукає винних.
У державному підприємстві сподіваються на зовнішній аудит, який невдовзі має провести Рахункова палата. Вони перевірять і МОЗ, і "Медзакупівлі".
Та чи вирішать ці перевірки конфлікт, який розгорівся ще на початку січня і, схоже, з часом лише набирає обертів? Тоді керівник "Медичних закупівель" Арсен Жумаділов заявив, що МОЗ не погоджує закупівлю вакцин. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов звинуватив Жумаділова в підриві репутації України й відсторонив держпідприємство від закупівель. Тоді вакцину хотіли придбати напряму у виробника, але пізніше вирішили залучити приватну компанію, яка бере чималий відсоток за свої послуги.
Дійшло до того, що розслідувати закупівлю вакцин взялося Національне антикорупційне бюро.
по теме
Обласна влада планує посилити контроль за подібними системами ШВЛ в усіх комунальних закладах регіону
НАБУ розпочало розслідування щодо завищеної ціни вакцин проти коронавірусу. Нагадаю, оприлюднена вартість китайської вакцини компанії Sinovac Biotech, яку Україна мала закупити через приватну компанію, стала чи не найвищою у світі - майже 18 доларів за дозу
Поліціянти затримали чоловіка, щоб перевірити його причетність до крадіжки, а вже у відділку почали вибивати зізнання
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили: наступного тижня Україна має отримати першу антиковідну вакцину - це 117 тисяч доз сироватки від "Пфайзер"
У МОЗ повідомили: наступного тижня Україна має отримати першу антиковідну вакцину - це 117 тисяч доз сироватки від Pfizer