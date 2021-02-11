Тяжкохворі пацієнти залишилися без ліків. У Міністерства охорони здоров'я та державного підприємства "Медзакупівлі" - скандал. Зрив закупівель на майже мільярд гривень.

У провалі МОЗ та дежпідприємство звинувачують одне одного. Аргументи сторін зібрала Ксенія Барвіненко.

Першими бити на сполох почали у МОЗ. Там кажуть: з майже 6 мільярдів гривень "Медзакупівлі" не використали близько мільярда, тим самим поставили під загрозу життя сотень тисяч тяжкохворих пацієнтів.

Світлана Шаталова, заступник міністра охорони здоров'я:

Це дитяча онкологія, доросла онкологія, серцево-судинні захворювання. Крім зазначених не закуплених позицій, підприємство навіть не спромоглося вчасно здійснити фінансові операції на 161 млн гривень за напрямком антиретровірусна терапія, - чим поставлено під загрозу безперервне лікування 117 тисяч пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. Окремо слід згадати зірвані закупівлі 8 ангіографічних рентгенівських систем, а також 110 автомобілів "екстреної швидкої медичної допомоги" на суму 191 мільйон гривень.

Винних у профільному міністерстві, якому й підпорядковується державне підприємство, - визначили швидко.

Світлана Шаталова, заступник міністра охорони здоров'я:

Вважаємо, що відповідальний за колосальні втрати у майже мільярд гривень керівник ДП "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов. Загалом Міністерство охорони здоров'я визнало роботу державного підприємства "Медичні закупівлі" у 2020 році не ефективною.

Невитрачену суму повернули в бюджет, а в МОЗ кажуть: проблему вирішили, ліки закуплять на залишки коштів від міжнародних організацій. А от у державному підприємстві стверджують, що Міністерство саме винне у провалі - зволікали з документами, саботували роботу й намагалися перебрати на себе невластиві функції.

ДП "Медичні закупівлі":

Необхідні документи, що дозволяють розпочати закупівлі, МОЗ надало із значною затримкою. За 13 напрямами ми отримали їх лише 4 червня, а по АРВ терапії (для пацієнтів з ВІЛ/СНІД) - 2 вересня. Нагадаємо, що закупівлі минулого року ми мали розпочати ще в березні. У червні уряд ухвалив Постанову, відповідно до якої ДП МЗУ мало погоджувати з МОЗ усі технічні, якісні та інші характеристики товарів до закупівлі. Ця постанова затримала оголошення тендерів у середньому на місяць, а за деякими позиціями - довше. З травня 2020 року ми в робочому порядку та публічно, офіційно та неформально попереджали Міністерство про ризики в закупівлях. Проте МОЗ проігнорувало ці попередження і тепер шукає винних.

У державному підприємстві сподіваються на зовнішній аудит, який невдовзі має провести Рахункова палата. Вони перевірять і МОЗ, і "Медзакупівлі".

Та чи вирішать ці перевірки конфлікт, який розгорівся ще на початку січня і, схоже, з часом лише набирає обертів? Тоді керівник "Медичних закупівель" Арсен Жумаділов заявив, що МОЗ не погоджує закупівлю вакцин. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов звинуватив Жумаділова в підриві репутації України й відсторонив держпідприємство від закупівель. Тоді вакцину хотіли придбати напряму у виробника, але пізніше вирішили залучити приватну компанію, яка бере чималий відсоток за свої послуги.

Дійшло до того, що розслідувати закупівлю вакцин взялося Національне антикорупційне бюро.