Знову втрата. Сьома смерть за час перемир'я. На фронті загинув український військовий. У нього поцілив ворожий снайпер. Сталося це зранку неподалік Зайцевого на Донеччині. Армійця намагалися врятувати, але він помер дорогою до шпиталю.

Останнім часом ворожі снайпери активізувалися. Посилились і обстріли. Сьогодні бойовики вдарили з гранатометів по наших позиціях поблизу Водяного на Приазов'ї. На обидві атаки об'єднані сили відповіли вогнем.