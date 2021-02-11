На фронті загинув український військовий [ Редактировать ]
Знову втрата. Сьома смерть за час перемир'я. На фронті загинув український військовий. У нього поцілив ворожий снайпер. Сталося це зранку неподалік Зайцевого на Донеччині. Армійця намагалися врятувати, але він помер дорогою до шпиталю.
Останнім часом ворожі снайпери активізувалися. Посилились і обстріли. Сьогодні бойовики вдарили з гранатометів по наших позиціях поблизу Водяного на Приазов'ї. На обидві атаки об'єднані сили відповіли вогнем.
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