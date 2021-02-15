На Луганщині викрили схрон з боєприпасами [ Редактировать ]
Сховок із боєприпасами виявили силовики на Луганщині. Про це повідомила пресслужба Національної гвардії. Працівники СБУ разом із кінологами перевіряли будівлі в Попасній.
Біля воріт однієї з них натрапили на розтяжку з гранатою Ф-1, яку внюхав службовий пес. Коли ж оглянули територію навколо будинку - знайшли зброю та боєприпаси.
по теме
ДБР відкрило кримінальне провадження, щоб з'ясувати всі обставини трагедії. Загалом минулої доби російські найманці один раз обстріляли українських захисників
На Донбасі підірвався український військовий. Сталося це поблизу Павлополя. Боєць живий, зараз він у лікарні. Загалом противник обстрілював наші позиції сім разів. Били з гранатометів і кулеметів
Український військовий підірвався на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої. Це сталося сьогодні в районі Павлополя. Бійця зараз рятують медики. А напередодні на фронті двоє загиблих за добу
Військовим довелося стріляти по автомобілю з цивільними. Двоє чоловіків на "Жигулях" намагалися прорватися на окуповані території через блокпост у селі Вікторівка на Донеччині
Нова доба на фронті почалася із ворожої провокації. Поблизу Пісків російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Напередодні бойовики сім разів порушили режим тиші