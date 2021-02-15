Правоохоронці натрапили на розтяжку з гранатою Ф-1, яку внюхав службовий пес

Сховок із боєприпасами виявили силовики на Луганщині. Про це повідомила пресслужба Національної гвардії. Працівники СБУ разом із кінологами перевіряли будівлі в Попасній.

Біля воріт однієї з них натрапили на розтяжку з гранатою Ф-1, яку внюхав службовий пес. Коли ж оглянули територію навколо будинку - знайшли зброю та боєприпаси.