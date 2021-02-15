Біля Новолуганського троє військових підірвалися на вибуховому пристрої [ Редактировать ]
На сході країни напередодні загинули троє українських військовослужбовців. Неподалік Новолуганського бійці підірвалися на вибуховому пристрої під час переміщення на позиції.
ДБР відкрило кримінальне провадження, щоб з'ясувати всі обставини трагедії. Загалом минулої доби російські найманці один раз обстріляли українських захисників.
Біля Водяного гатили з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
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