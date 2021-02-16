Біля Славного та Світлодарського фіксували провокації противника [ Редактировать ]
Два обстріли на Донбасі було минулої доби з боку російсько-окупаційних військ. Бойовики провокували українських захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем неподалік Славного та Світлодарська.
У штабі запевнили - бойових втрат серед українських воїнів немає.
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