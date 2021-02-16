У Києві поліцейські затримали чоловіка, який вкрав медобладнання вартістю чверть мільйона гривень - із дитячої лікарні "Охматдит". Крадія затримали за гарячими слідами.

Ним виявився 28-річний уродженець Кіровоградської області. Під час обушку його помешкання оперативники знайшли зниклий датчик сканера ультразвукового діагностування.

За даними правоохоронців, молодика раніше вже притягали до кримінальної відповідальності за крадіжки. Зловмисникові загрожує до шести років за гратами.