Установление мира - главное условие для возрождения национальной экономики и победы над бедностью. Парламент должен наконец проявить ответственность перед украинским народом и начать работу над политическим урегулированием конфликта на Донбассе. Об этом Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил в своем выступлении с трибуны Верховной Рады во вторник, 16 февраля.

Он отметил, что подписание Минских соглашений позволило остановить активную фазу боевых действий, прекратить массовые трагедии.

"Минские соглашения на сегодня являются единственным официальным документом, который признан Советом Безопасности ООН, международным сообществом как политический путь урегулирования конфликта на востоке страны", - сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

По его словам, в вопросе мира власть действует по принципу "шаг вперед, два назад".

"Почему так получилось, что за многие годы мы практически не продвинулись вперед по выполнению Минских соглашений? Предыдущая власть не имела политической воли на это, нынешняя - боится радикалов и националистов. Но мы абсолютно уверены, что, кроме политического пути урегулирования этого конфликта, другого варианта нет", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции подчеркнул, что у ОПЗЖ есть четкая позиция, как вернуть мир в Украину.

"Парламент должен принимать законы, которые разблокируют Минский процесс. Нужно проводить переговоры со всеми участниками Минского протокола. А это не только ОБСЕ, Россия, но и непризнанные республики тоже. Нужно вести честный диалог с обществом, объясняя, почему компромисс и переговоры - это лучше, чем стрельба", - отметил он.

Сопредседатель ОП-ЗЖ выразил надежду, что парламент понимает, насколько важным является урегулирование кризиса на востоке страны.

"Мы к этому готовы и надеемся, что парламент тоже. У ОПЗЖ есть мирный план урегулирования конфликта на Донбассе и пакет необходимых законодательных инициатив. Скорейшее урегулирование ситуации на востоке обеспечит развитие всей Украины и возвращение людей к нормальной жизни", - резюмировал Юрий Бойко.