До річниці початку Євромайдану Верховна Рада схвалила постанову, в якій засудила злочинний режим Януковича. "За" - 295 парламентаріїв. У документі йдеться: Революція гідності - один з ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи.

Розслідування злочинів, скоєних під час Майдану, має бути завершене, а винуватці повинні постати перед судом. "Трагічні події під час Революції Гідності, анексія Криму, а також триваюча агресія Росії на Донбасі, стались не в останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та його режиму, підтримуваного РФ", - сказано у заяві.

Протиправні дії "беркутівців" та окремих суддів, прокурорів та інших посадових осіб під час подій 2013-14 років депутати засудили як такі, що завдали непоправної шкоди державі та суспільству.