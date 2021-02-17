Неадекватність дій Уряду, а також пряме небажання бачити проблеми і труднощі українців ставить під загрозу подальший розвиток країни і позбавляє можливостей здолати наслідки наявних криз, заявив в інтерв’ю телеканалу "ATR" лідер політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман.

Він нагадав, що півтора роки тому Україна була державою, що стоїть на хороших економічних позиціях і має непогані економічні перспективи - як всередині, так і щодо виходу на глобальні ринки. Але за невеликий проміжок часу весь запас міцності був знищений.

"Зараз ми, приміром, не долаємо пандемію та її наслідки, ми переживаємо її, - сказав Володимир Гройсман. - І коли представники влади говорять про те, що все буде нормально, я хочу відповісти - у вас може й буде нормально, а от якою ціною звичайні українці переживають і переживуть кризу? От де питання. І ніхто з влади це питання собі не ставить. Ми під загрозою… Насправді все недобре. І ця неадекватність дій породжує нові проблеми. Не для влади - для людей… Це соромно".

Як наголосив Володимир Гройсман, в промисловості зараз згорнуті програми капітальних інвестицій, замість програм розвитку і підтримки підприємництва є програма кредитування "5-7-9". Але і за нею гроші під відсотки отримали лише близько 13% заявників, а загальний обсяг виданих кредитів ледь перевищує 20 млрд грн при загальних втратах бізнесу через карантини і падіння економіки в сотні мільярдів гривень.

"З 2 млн підприємців в Україні кредити отримали близько 8 тисяч - це співставна допомога?, - задався питанням Володимир Гройсман. - Разом з тим, цього року ми бачимо, що обсяг державних запозичень складе понад 700 млрд грн - 60% бюджету. Це борги, які додатково ляжуть на плечі всіх українців".

На думку Володимира Гройсмана, національним інтересом нині має стати створення умов, аби українці жили в достатку, щоб бізнес почав інвестувати в свій розвиток, а відтак в розвиток країни.

"От зараз сировинні ринки пішли в ріст. Це добре. Експортери відчуватимуть себе стабільніше, привезуть в країну більше валютної виручки. Але це тенденція на 2-4-6 місяців, і вона не вплине на створення тут нових робочих місць, створення додаткової вартості. Всередині країни все одно лишається купа проблем, а адекватної програми їх подолання - немає. Це доведеться виправляти", - додав Володимир Гройсман.