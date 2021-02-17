Велика політика онлайн. Новий американський президент Джо Байден не поспішає проводити особисті зустрічі із світовими лідерами. Усе через пандемію. Адже очільнику Білого дому 78 і він неабияк у групі ризику. Як коронавірус впливатиме на нову американську дипломатію і на відносини Вашингтона та Києвом? З'ясував Дмитро Анопченко.

Про майбутню політику будь-якого президента Америки, який тільки-но приходить до влади, завжди судять, виходячи з того, з ким він провів перші телефонні переговори, із ким зі світових лідерів зустрівся першим, і в яку країну здійснив перший закордонний візит. Американська дипломатія завжди глибоко символічна і таким чином нова адміністрація дає світу зрозуміти свої пріоритети. Але не цього разу.

У новій владній команді роблять усе, щоб Байден не захворів (у його віці це дуже небезпечно), а тому і вдаються до надзвичайних заходів щодо коронавірусу. Наприклад, відомо, що перед тим, як новий президент переїхав у резиденцію ,там провели найдорожче в історії Білого дому генеральне прибирання.

Витратили 170 тисяч доларів!120 із яких на дезінфекцію Східного крила: зокрема, президентського кабінету і особистих покоїв - після Трампа і його сім'ї. Так само (з карантинних міркувань) вирішили поки що не проводити особистих зустрічей зі світовими лідерами, - повідомила речниця адміністрації.

Джен Псакі, речниця Білого дому:

Мине кілька місяців, перед тим як у президента відбудуться особисті зустрічі чи він запросить іноземного лідера особисто зустрітися в Білому домі.

Прессекретар спростувала розмови, що хоча б із найближчим другом і союзником - прем'єром Канади - Байден все-таки поговорить особисто; сказала - "для цього ж телефон". Тому і заявку української сторони (а Київ наполегливо пропонує провести візит президента Зеленського у Вашингтон) явно буде задоволено не скоро.

Через коронавірус увесь світ перейшов на розмови "Скайпом" чи у Zoom, але для перемов не найвищому рівні це точно не варіант (не прийнятно). Недостатньо безпечно! А ось телефонні лінії захищені від прослуховування. Ключовим партнерам, тій же Україні, Штати навіть спеціальні дроти самі провели; такий прямий зв'язок із ситуаційною кімнатою Білого дому є, зокрема, в адміністрації президента в Києві. Тому переговори з Байденом і будуть поки лише "телефонними".

При цьому в його команді запевняють: готують президента до таких розмов максимально ретельно. Мовляв, це не Трамп, у якого все було на імпровізаціях. Байдену пишуть докладні довідки, розробляють тези до розмови, зазделегідь обговорюють і визначають чіткі меседжі, які він має донести друзям і ворогам. Для нього немає "прохідних розмов", щоб лише привітатися.

І тому на дзвінок до Байдена зараз ціла черга розписана, до Києва вона навіть ще й не дійшла. Утім, є ще одна традиція. Новий президент обов'язково має поговорити зі своїми попередниками. Формально - спитати поради, але це якраз більше ввічливість, знак, що за будь-якого глави держави влада залишається відкритою.

І в Білому домі повідомили: Байден уже поговорив (так само - телефоном) з усіма колишніми президентами США, за винятком... одного. Кого саме думаю, нам із вами і без офіційних роз'яснень зрозуміло.