Буковина захлинається від коронавірусу [ Редактировать ]
Про рекордну кількість госпіталізацій звітують і на Буковині. Як повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, щодня в Чернівецькій області до лікарень потрапляють по 100 хворих на COVID - і це вперше за рік, доки триває пандемія.
Сергій Осачук, голова Чернівецької ОДА:
І якщо раніше це була завантаженість 50 відсотків, але від загальної кількості ліжок 900, то тепер ми маємо понад 50 відсотків від загальної кількості 1700 ліжок, які ми виділили для лікування коронаврусної хвороби.
по теме
Місця для хворих на COVID-19 майже закінчилися в частині госпітальних баз на Буковині. Лише кілька вільних ліжок залишилося у двох медзакладах області
Науковці хочуть встановити найменшу кількість вірусу, необхідну для інфікування. А також дослідити імунну відповідь організму
Нині на розгляді три заяви на реєстрацію сироваток від компаній "Пфайзер", "АстраЗенека" та "Сіновак"
Минулої доби шість тисяч 237 нових випадків. 163 людини померли
В ЄС не розуміють, чому Росія пропонує свою вакцину іншим країнам, якщо її власне населення досі не вакциноване