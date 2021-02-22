У Мексиці розбився літак з військовими. Авіатроща сталася невдовзі після злету. Загинули шестеро людей, всі, хто був на облавку. І схожа катастрофа трохи раніше сталася в Нігерії.

Літак збройних сил упав біля міжнародного аеропорту Абуджі. Загинули семеро. За словами очевидців, пілот зумів відвести повітряне судно від житлових кварталів, воно впало на поле й повністю згоріло.

Вівіан Удех, свідок аварії: