Благодаря "Большому строительству 2020-2021" создается более 15 тысяч новых ученических мест, а для 110 тысяч детей улучшатся условия обучения.

В 2021 году в программу "Большая стройка" вошло 500 объектов социнфраструктуры - 95 школ, 70 детских садов, 80 спортивных объектах и 200 медицинских амбулаторий. Также впервые в программу включены 35 больниц и 20 культурных объектов. На реализацию этих проектов планируется направить 9 млрд грн, - об этом сказал Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время третьего Всеукраинского форума "Украина-30. Инфраструктура объединяет".

"В ближайшие нескольких лет 100% школ, включенных в программу "Большая стройка", будут отвечать всем условиям нового образовательного пространства. Также 100% украинских детей должны быть обеспечены местами в садиках", - подчеркнул он.

По словам Министра Алексея Чернышова, в каждой общине должен быть Центр безопасности, современный центр культуры, Центр предоставления административных услуг не более 30-минутной доступности и медицинская амбулатория Кроме того, в каждой общине с населением более 20 000 населения должен быть стадион с профессиональным покрытием и беговыми дорожками, а где меньше 20 000 жителей - спортивное поле с искусственным покрытием.

Министр также отметил, что инвестиции в строительство школ и медицинских учреждений в эквиваленте 2% от ВВП могут повысить общий уровень занятости на 3-4%, что в свою очередь даст существенный прирост экономических показателей.