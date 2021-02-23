Мужчина снял квартиру в Киевской области на чужие документы и "залег на дно" Источник: Страна

В Киеве будут судить уборщика, который похитил более полумиллиона гривен из дома своих нанимателей. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Кража произошла в конце прошлого года. Тогда в полицию обратилась жительница Голосеевского района с заявлением о том, что ее знакомый похитил из квартиры крупную сумму денег. Как оказалось, ранее не судимый 48-летний уроженец Запорожской области около года работал у потерпевшей, помогая ей по хозяйству и убирая квартиру.

Во время уборки в одной из комнат мужчина нашел спрятанные в ящике $15 тыс. и 3 тыс. евро. Соблазн оказался слишком велик. Уборщик написал хозяйке записку, что деньги нужны "для спасения знакомого человека", и он "берет их в долг" на несколько лет. А потом сложил деньги в кулек и ушел.

Мужчина снял квартиру в Киевской области на чужие документы и "залег на дно", проедая деньги своей хозяйки. Через месяц напряженных поисков следователям удалось выйти на его след и задержать.

Во время обыска полицейские нашли изъяли черновые записи о тратах, мобильные телефоны, сим карты и остаток денег - 2650 евро и $8930.

Остальное воришка успел потратить на собственные нужды. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что он написал записку хозяйке.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (Кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Киеве консьержку избили битой ради обогревателя и старого телефона.