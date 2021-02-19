В Киеве грабитель избил консьержку битой, чтобы завладеть ее имуществом - обогревателем и старым мобильным телефоном. Об этом сообщает Патрульная полиция.

В ночь на пятницу, 19 февраля на линию "102" поступил вызов о разбойном нападении на проспекте Георгия Гонгадзе. Потерпевшая рассказала патрульным полицейским, что работает консьержем в многоквартирном доме.

После полуночи в подъезд начал стучаться мужчина. Консьержка пустила его внутрь, поскольку видела раньше. Внутри мужчина начал приставать к женщине, а потом внезапно стал агрессивным и начал угрожать битой.

Злоумышленник избил женщину и отобрал у нее старенький мобильный телефон и обогреватель. Потерпевшая дала подробное описание грабителя.

Патрульные начали обследовать прилегающую территорию и увидели подозрительного мужчину, которые подходил под ориентировку. Кроме того, он ночью куда-то нес обогреватель и биту.

При обыске у него нашли и мобильный телефон. "Гопника" задержали и передали следственно-оперативной группе Подольского управления полиции.

Теперь мужчину будут судить по статье 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье малолетние грабители устроили серию преступлений.