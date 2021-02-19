В Киеве консьержку избили битой ради обогревателя и старого телефона (фото) [ Редактировать ]
Источник: Страна
В Киеве грабитель избил консьержку битой, чтобы завладеть ее имуществом - обогревателем и старым мобильным телефоном. Об этом сообщает Патрульная полиция.
В ночь на пятницу, 19 февраля на линию "102" поступил вызов о разбойном нападении на проспекте Георгия Гонгадзе. Потерпевшая рассказала патрульным полицейским, что работает консьержем в многоквартирном доме.
После полуночи в подъезд начал стучаться мужчина. Консьержка пустила его внутрь, поскольку видела раньше. Внутри мужчина начал приставать к женщине, а потом внезапно стал агрессивным и начал угрожать битой.
Злоумышленник избил женщину и отобрал у нее старенький мобильный телефон и обогреватель. Потерпевшая дала подробное описание грабителя.
Патрульные начали обследовать прилегающую территорию и увидели подозрительного мужчину, которые подходил под ориентировку. Кроме того, он ночью куда-то нес обогреватель и биту.
При обыске у него нашли и мобильный телефон. "Гопника" задержали и передали следственно-оперативной группе Подольского управления полиции.
Теперь мужчину будут судить по статье 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Запорожье малолетние грабители устроили серию преступлений.
по теме
В начале ноября 2020 года пятеро подручных "авторитета" похитили бизнесмена и вывезли за город. Избивая и угрожая расправой над его семьей, они заставляли мужчину отказаться от долга и платить им ежемесячно по 5000 грн за возможность беспрепятственно вести бизнес
В Ровенской области полиция начала уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка
Як повідомили в пресслужбі Київської митниці, медпрепарати намагався вивезти громадянин Кувейту
Наркотиків на двадцять мільйонів гривень вилучили оперативники у водія, який намагався відкупитися від патрульних. Останні затримали автомобіль у Голосіївському районі столиці, бо машина перебувала в розшуку
После распития алкоголя земляки подрались, верх одержал более молодой мужчина. Он повалил соседа на пол и начал бить ногами по голове. Когда тот затих, перепуганный злоумышленник перетащил тело своей жертвы на кладбище