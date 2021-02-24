Спецзагін на колесах. Пакистанську поліцію - взули в роликові ковзани. Аби патрульні могли швидше наздоганяти хуліганів. Як вправляються поліцейські з новим "транспортом" і чому вдалися до такого експерименту - дізналася Анна Філь.

Бігають, стріляють, долають будь-які перешкоди. Це новий загін у складі поліції Карачі - найбільшого міста в Пакистані. Їхня зброя проти криміналу - швидкість.

Аніла Аслам, офіцер поліції:

Думаю, що так ми працюватимемо ефективніше. Зможемо швидше діставатися до місця злочину, проїжджати там, де автомобіль не здатен.

Загалом 20 поліцейських, чоловіків і жінок порівну. Їхня місія - стежити за правопорядком у людних місцях.

Фарук Алі, старший офіцер поліції:

Нам потрібен був новий підхід до боротьби з вуличною злочинністю. Грабіжники часто виривають у людей з рук телефони, а потім тікають на мопедах. Тепер наші поліцейські швидко їх наздоженуть.

Правоохоронці визнають - чимало доріг пакистанського міста для роликових ковзанів - непридатні. А от сходи не перепона. Розмістять групу надшвидкого реагування поки що лише в районах з найбільшою кількістю вуличних злочинів.

Мухаммад Азім, житель Карачі:

Приємно бачити, як тренується поліція. У нас зловмисники промишляють навіть посеред білого дня. На власні очі бачив грабіжників, які тікали на велосипедах. Сподіваюся, незабаром цьому покладуть край.

Офіційно на службу охоронці порядку заступають наступного місяця. Утім, уже проводять пробні рейди набережною міста й поблизу стадіону.

Фарук Алі, старший офіцер поліції:

Наші співробітники без зброї патрулюватимуть такі місця, як торговельні центри. А на вулицях матимуть при собі пістолети. Стріляти, стоячи на роликах, вони добре навчилися.

Роликові загони вже є в поліції Франції, Ізраїлю і Китаю. Британські копи від такої ідеї відмовилися, адже злочинці тікали від них газонами, і поліцейським врешті доводилося ганятися за ними босоніж.