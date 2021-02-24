Грузинська опозиція продовжить протести, попри репресії влади. Лідери опозиційних партій заявили, що відтепер масові виступи стануть постійними. Зокрема вже цієї п'ятниці відбудеться великий марш.

Основна вимога - звільнення політв'язнів. Нагадаю, напередодні спецпризначенці увірвалися до штабу партії "Єдиний національний рух". Затримали її лідера Ніканора Мелію та понад двадцять його соратників.

Мелії закидають організацію масових заворушень під час торішнього візиту до Тбілісі депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова. Сам Мелія звинувачення називає політично вмотивованими. Штурм офісу та арешт опозиціонерів уже засудили в США та ЄС.