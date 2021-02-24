Опозиція Грузії заявила про нові протести [ Редактировать ]
Грузинська опозиція продовжить протести, попри репресії влади. Лідери опозиційних партій заявили, що відтепер масові виступи стануть постійними. Зокрема вже цієї п'ятниці відбудеться великий марш.
Основна вимога - звільнення політв'язнів. Нагадаю, напередодні спецпризначенці увірвалися до штабу партії "Єдиний національний рух". Затримали її лідера Ніканора Мелію та понад двадцять його соратників.
Мелії закидають організацію масових заворушень під час торішнього візиту до Тбілісі депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова. Сам Мелія звинувачення називає політично вмотивованими. Штурм офісу та арешт опозиціонерів уже засудили в США та ЄС.
по теме
В четверг, 18 февраля, в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" представила кандидата на пост премьера
Журналістів, які перебували на місці подій, затримано. Майже по всій країні вимкнено інтернет. Військова верхівка захопила владу першого лютого. Чинне керівництво країни звинуватили у фальсифікації виборів та ув'язнили
Жителі великих міст підтримують ці акції тарабанячи каструлями та металевими предметами. Натомість нова влада заблокувала соцмережі та на рік запровадила надзвичайний стан у країні
Поділитися вакцинами з біднішими країнами закликають світових лідерів зірки шоу-бізнесу, керівництво ВООЗ та європейські посадовці. Адже, за статистикою, половина доз препаратів проти коронавірусу у світі використані лише у двох країнах
Украинцы смогут попасть в страну при наличии отрицательного результата ПЦР-теста