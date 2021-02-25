Один из главных праздников иудаизма Пурим в 2021 году начнется с заходом солнца в четверг, 25 февраля. Его отмечают в честь освобождения евреев в Персии 2400 лет назад, в период правления царя Ахашвероша (Артаксеркс). В этот день принято веселиться, читать Тору и пировать.

История праздника Пурим

По принятому в иудаизме календарю Пурим (от аккадского "пуру" - "жребий") приходится на 14-е число 12-го месяца адара. Он связан с героиней Ветхого завета Эсфирью (или же Эстер), женой царя Ахашвероша (Артаксеркса I). Согласно Библии, от нее зависела судьба евреев Персидской империи, которым грозило уничтожение.

По ветхозаветному преданию, вельможа Аман, оскорбленный тем, что дядя Эсфири Мордехай отказался поклониться ему, задумал истребить евреев. Он убедил царя позволить ему это сделать, а дату резни определили по брошенному жребию - 13 адара.

Эсфирь по просьбе Мордехая, однажды спасшего царя, рассказала мужу о своем иудейском происхождении, перед тем как подручные Амана успели исполнить план. Царский указ не подлежал отмене, поэтому Ахашверош издал новый, позволивший евреям защищать свою жизнь.

После этого подручные Амана были перебиты. Согласно книге Эсфирь, их было более 75 тыс., в их числе были десять сыновей Амана. Сам же Аман был повешен на дереве, которое приготовил для казни Мордехая. После этого 14-е адара стало праздником.

Традиции Пурима

Два главных обычая Пурима - раздавать пожертвования бедным и отправлять угощение друзьям и близким. Считается, что каждый еврей должен помочь как минимум двум нуждающимся.

Так как Пурим не упоминается в Торе, работать в этот день не запрещается. Накануне Пурима иудеи держат "пост Эстер", в синагогах в праздничные дни читают Свиток Эстер - часть Танаха (еврейской Библии), рассказывающую историю о спасении евреев.

При упоминании Амана в синагоге свистят, топают ногами и трещат специальными трещотками, выражая так ненависть к злодею. Читают свиток дважды: вечером 13 и утром 14 адара (25 и 26 февраля в 2021 году). После вечернего чтения принято надевать праздничные одежды и зажигать свечи.

Самое популярное угощение на Пурим - гоменташ, треугольные булочки с начинкой из изюма, мака и меда. Другое их название - "уши Амана".

Веселье продолжается до позднего вечера, в него входит традиционное карнавальное представление с участием взрослых и детей - пуримшпиль.

Карнавал должен напоминать о том, что под маской случайных стечений обстоятельств скрывается божественный замысел.

В Пурим традиция также дозволяет обильное употребление алкоголя. По еврейскому обычаю, пить следует так, чтобы не отличать слов "проклят Аман" от "благословен Мордехай".

Напомним, ранее "Подробности" писали о традициях празднования еврейского Нового года.