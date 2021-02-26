22 февраля умер знаменитый путешественник из Польши Александр Доба. Смерть 74-летнего спортсмена-экстремала наступила во время покорения Килиманджаро - самой высокой горы в Африке. Об этом сообщил в Facebook украинский журналист Игорь Тихолаз.

Александр Дома - человек легенда. Он в одиночку совершил три пересечения Атлантического океана на каяке: в 2011, 2013 и 2017 году. Последний свой океанский переход он совершил в 70 (!) лет. Всегда вспоминайте этого мужественного человека, когда у вас опустятся руки и вы себе скажете "...ой, нет, это невозможно...". Возможно все! Александр Доба доказал это своей жизнью.

Помимо Атлантики, поляк покорил Байкал и Балтийское море, а также доплыл на каяке от своего дома в Польше в центральную Норвегию - 5370 (!) км.

В 2015 году Национальное географическое общество США наградило Александра Добу титулом "Adventurers of the Year" (Странник года).

Подробности гибели знаменитого путешественника в интервью polsatnews.pl рассказал основатель польского Клуба индивидуальных путешественников Лукаш Новак. По его словам, у Александра Добы, несмотря на почтенный возраст, не было симптомов высотной болезни, он был в отличной форме.

Группа туристов достигла вершины Килиманджаро 22 февраля около 11:00. Перед тем, как сделать коллективный снимок, Доба попросил минутку отдохнуть, а позже потерял сознание и умер, не приходя в сознание. Причиной смерти, вероятно, стал сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что путешественники из Николаева добрались в Африку на стареньком ретро-автомобиле "ИЖ Комби".