Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" поддержит проведение выборов в ОТГ, где они не состоялись по техническим причинам, но также намерена добиваться выборов в 18 ОТГ Донецкой и Луганской областей, где полмиллиона избирателей были лишены конституционного права избирать местные органы власти. Об этом заявил журналистам Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

"Мы поддержим назначении внеочередных выборов в отдельных ОТГ, где они не состоялись по каким-то техническим причинам. В то же время мы требуем, чтобы на Донбассе, в 18 ОТГ, в абсолютно мирных городах, также прошли выборы, которые были незаконно отменены ЦИК", - сказал народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что в таких городах как Северодонецк, Лисичанск и других, где нормально проводились и выборы в парламент, и выборы президента - потом, когда было перемирие, людям запретили выбирать своих кандидатов в органы местного самоуправления под предлогом якобы существующей там опасности.

"Для отмены выборов на мирных подконтрольных территориях не было никаких реальных оснований. Избирать местную власть - это право, которое гарантирует людям Конституция Украины. Но военно-гражданские администрации, президент, парламентское большинство, ЦИК сделали все, чтобы отменить там выборы", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

По словам политика, оппозиция продолжает бороться за права полумиллиона избирателей Донбасса и будет добиваться проведения местных выборов в 18 ОТГ Донецкой и Луганской областей.

"Мы обратились с представлением в Конституционный Суд, чтобы защитить законное право людей избирать и быть избранными. Отмена выборов - это нарушение их конституционных прав, и мы будем добиваться того, чтобы выборы на мирных территориях Донбасса обязательно состоялись", - заявил Юрий Бойко.