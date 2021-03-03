В Україні зростає кількість інфікувань COVID-19 [ Редактировать ]
Минулої доби щепилися від коронавірусу майже дві тисячі українців. А загалом від початку кампанії близько семи тисяч. І це дуже низькі темпи вакцинації.
Натомість статистика інфікувань росте. Кількість захворілих на корону знову перебільшила кількість тих, хто одужав. Чім тисяч проти трьох. 185 пацієнтів від Ковіду померли. За кількістю заражень в антилідерах - Київ, Прикарпаття, Буковина, Закарпаття та Вінницька область. У МОЗі закликали українців не боятися вакцинації.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Хочу наголосити: всі вакцини, які будуть зареєстровані в нашій країні, вони всі без виключення безпечні, вони всі без виключення - ефективні. Сам механізм реєстрації цих вакцин говорить про те, що ми будемо використовувати лише надефективні і безпечні вакцини. Те, що стосується ефективності вакцини "Ковішилд", то її ефективність доведена на рівні 70-80 відсотків.
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