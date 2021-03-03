Минулої доби щепилися від коронавірусу майже дві тисячі українців. А загалом від початку кампанії близько семи тисяч. І це дуже низькі темпи вакцинації.

Натомість статистика інфікувань росте. Кількість захворілих на корону знову перебільшила кількість тих, хто одужав. Чім тисяч проти трьох. 185 пацієнтів від Ковіду померли. За кількістю заражень в антилідерах - Київ, Прикарпаття, Буковина, Закарпаття та Вінницька область. У МОЗі закликали українців не боятися вакцинації.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: