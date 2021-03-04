Німеччина знімає коронавірусні обмеження [ Редактировать ]
Німеччина поступово знімає обмеження через епідемію коронавірусу. Загальний карантин продовжили до 28 березня, але вже з понеділка низку заборон скасують. Відкриються салони краси, квіткові і книжкові магазини, а також деякі навчальні заклади.
Кожен громадянин зможе раз на тиждень здавати експрес-тест на ковід коштом держави. Решту обмежень скасують до літа у п'ять етапів. Аналогічно з восьмого березня із тривалого локдауну виходить і Велика Британія.
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