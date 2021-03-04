Німеччина поступово знімає обмеження через епідемію коронавірусу. Загальний карантин продовжили до 28 березня, але вже з понеділка низку заборон скасують. Відкриються салони краси, квіткові і книжкові магазини, а також деякі навчальні заклади.

Кожен громадянин зможе раз на тиждень здавати експрес-тест на ковід коштом держави. Решту обмежень скасують до літа у п'ять етапів. Аналогічно з восьмого березня із тривалого локдауну виходить і Велика Британія.