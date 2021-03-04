Лежать у коридорах. А ліжка для них шукають, де тільки можуть: старі, списані або незайняті з інших відділень. Така ситуація у ковідних лікарнях Івано-Франківщини. Пацієнтів із Прикарпаття - везуть і до інших областей. Тоді чому стоїть порожнім мобільний шпиталь, який півтора тижня тому терміново розгорнули в Богородчанах? Лише за 20 кілометрів від Івано-Франківська. Наша Жанна Дутчак шукала відповідь.

Біля центральної міської лікарні не змовкають сирени швидких. Сюди везуть ковідних пацієнтів з усього Івано-Франківська. Людей уже кладуть в коридорах, ліжка щодня доставляють - з інших відділень.

Марія Бойко, начальниця управління охорони здоров'я Івано-франківської міської ради:

Ми підняли всі ліжка, які є в закладі, старі, які списані і люди зараз перебувають в коридорах. Ми не можемо сказати, що це є повноправне ліжко, тому що це тимчасово на даний момент, зважаючи на таку ситуацію покладено в коридорі.

Марія принесла продукти для своєї знайомої. Жінка лежить в ковідному відділенні. А от її чоловік, у більш тяжкому стані, лікується вдома.

Марія, жителька Івано-Франківська:

Його не забирають в лікарню. Кажуть, немає місць. Я точно знаю, це я від нього цю посилочку несу.

Переповнена і перша міська лікарня. Керівництво каже, використали уже весь резерв - вісімдесят місць, які додатково розгорнули в пологовому.

Світлана Анохіна, заступниця директора Івано-Франківської міської клінічної лікарні № 1:

Більше поступає пацієнтів, ніж виписується. Ситуація із місцями для госпіталізації не проста. Госпіталізуємо в коридор в тому числі. Але протягом доби ми ситуацію вирішуємо.

Влада міста терміново шукає нові приміщення, які можна було б перепрофілювати під ковідні. Нині ранком міський голова повідомив, нібито що вже є домовленість із облдержадміністрацією про відкриття 50 місць - в обласному кардіоцентрі.

Та наскільки таке сусідство безпечне для пацієнтів-сердечників, чимало з яких оговтуються після інфаркту? Чому влада й досі не задіює мобільний шпиталь - за двадцять кілометрів від Івано-Франківська? Який так помпезно розгортала і презентувала. Ба навіть більше. Його збирали шаленими темпами - і вдень, і вночі надзвичайники працювали в три зміни і таки зібрали за два дні. Хоча спочатку прогнозували, що на це піде більше тижня.

Тоді ж столичні чиновники анонсували - заклад зможе працювати як повністю автономна лікарня - тут і приймальне відділення, і блок інтенсивної терапії, і ліжка для хворих кожне з яких, до слова, обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

Його розгорнули ще позаминулого тижня на території Богородчанської лікарні. Тут 30 наметів на 120 місць. Але, як бачимо - всі вони порожні. Жодного пацієнта тут ще досі не прийняли. Зайти на територію теж не можна. Кажуть, режимний об'єкт.

Головний лікар Богородчанської райлікарні переконує: заклад повністю перепрофілювали під ковідних хворих, і він справляється з госпіталізацією. З двохсот п'ятдесяти ліжок - майже п'ятдесят ще вільні.

Іван Коляджин, генеральний директор КНП "Богородчанська районна центральна лікарня":

Мобільний госпіталь - він як резервний госпіталь для всієї області при погіршенні ситуації. Він розгорнутий. Може приймати хворих і сьогодні і завтра, нема питань, мобільні бригади сформовані. Чекаємо коли буде переповнення лікарні.

В Богородчанську лікарню везуть хворих зі всього Прикарпаття. майже половина ковідних лікарень регіону переповнені. У резерві наразі всього пів тисячі місць.