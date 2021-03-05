Папа Римський прибув до Іраку [ Редактировать ]
Історичний візит. Папа Римський Франциск прибув до Іраку, не побоявшись ні епідемії, ні загрози терактів. Головна мета понтифіка сприяти релігійному миру у країні, яка пережила низку війн.
Зокрема Папа хоче надихнути і християн, на початку століття в Іраку їх проживало півтора мільйона. Поступово, через конфлікти, кількість зменшилася до 250 тисяч.
Відвідати Ірак у 1999 хотів ще Іван Павло Другий, але тоді візит не вдалося узгодити. Франциск приїхав на кілька днів, планує відвідати низку міст і провести месу на одному зі стадіонів.
по теме
Понтифік прибуде до Багдада, де зустрінеться з главою держави та представниками духовенства.
До першого візиту Папи Римського готується Ірак. Поїздка відбудеться на тлі погіршення безпеки в деяких частинах країни. У січні цього року внаслідок двох потужних вибухів у столиці країни загинули 28 людей
До першого візиту Папи Римського готується Ірак. Поїздка відбудеться на тлі погіршення безпеки в деяких частинах країни. У січні цього року внаслідок двох потужних вибухів у столиці країни загинули 28 людей
Глава Римско-католической церкви предсказывает новый потоп из-за глобального потепления
Коли офіцери взялися їх прибирати, в них почали жбурляти каміння та пляшки. Протистояння між владою та ортодоксами триває від початку карантину