Історичний візит. Папа Римський Франциск прибув до Іраку, не побоявшись ні епідемії, ні загрози терактів. Головна мета понтифіка сприяти релігійному миру у країні, яка пережила низку війн.

Зокрема Папа хоче надихнути і християн, на початку століття в Іраку їх проживало півтора мільйона. Поступово, через конфлікти, кількість зменшилася до 250 тисяч.

Відвідати Ірак у 1999 хотів ще Іван Павло Другий, але тоді візит не вдалося узгодити. Франциск приїхав на кілька днів, планує відвідати низку міст і провести месу на одному зі стадіонів.