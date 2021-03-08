Бывшая супруга богатейшего человека планеты, основателя компании Amazon Джеффа Безоса - Маккензи Скотт вышла замуж за преподавателя естественных наук из Сиэтла. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Некоторое время назад Скотт сообщила в своем блоге на платформе Medium, что пожертвовала более $1,7 млрд на благотворительность, а также известила о скорой смене фамилии.

Новый муж Маккензи Скотт - Дэн Джуэтт большую часть своей жизни занимался преподавательской деятельностью. И теперь "по счастливой случайности", женился "на одной из самых щедрых и добрых людей", написал он в письме, опубликованном на сайте международной благотворительной компании Giving Pledge.

Представитель Amazon сообщил, что Джефф Безос счастлив за бывшую супругу, а ее избранника считает "хорошим парнем".

Маккензи Скотт и Дэн Джуэтт

В сентябре 2020 года бывшая супруга основателя Amazon Джеффа Безоса стала богатейшей женщиной в мире. В ходе бракоразводного процесса она получила от мужа, чье состояние оценивается в $170 млрд, 4% акций Amazon, рыночная стоимость которых в день подписания бумаг составляла около $35 млрд.

Маккензи и Джефф встретились в 1992 году, когда работали в хедж-фонде DE Shaw. Через год они поженились и переехали в Сиэтл. Пара растит четырех детей: трех родных сыновей и дочь, усыновленную из Китая.

Домохозяйка Маккензи написала два художественные книги, ее дебютный роман "Испытание Лютера Олбрайта" в 2006 году получил награду "Американская книга". Супруги прожили вместе 25 лет, но в середине 2019 года объявили о разводе. О его причинах не сообщается.

В декабре 2020 года Маккензи написала на своей платформе, что с момента разрыва с Безосом отдала более $4 млрд из своего состояния.

Cамый богатый человек в мире Джефф Безос ($143,1 млрд) и его бывшая жена Маккензи Безос ($46,6 млрд)/Фото: AP

Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал рейтинг криптовалютных миллиардеров.