Самая богатая женщина мира вышла замуж за учителя (фото) [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Бывшая супруга богатейшего человека планеты, основателя компании Amazon Джеффа Безоса - Маккензи Скотт вышла замуж за преподавателя естественных наук из Сиэтла. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Некоторое время назад Скотт сообщила в своем блоге на платформе Medium, что пожертвовала более $1,7 млрд на благотворительность, а также известила о скорой смене фамилии.
Новый муж Маккензи Скотт - Дэн Джуэтт большую часть своей жизни занимался преподавательской деятельностью. И теперь "по счастливой случайности", женился "на одной из самых щедрых и добрых людей", написал он в письме, опубликованном на сайте международной благотворительной компании Giving Pledge.
Представитель Amazon сообщил, что Джефф Безос счастлив за бывшую супругу, а ее избранника считает "хорошим парнем".
Маккензи Скотт и Дэн Джуэтт
В сентябре 2020 года бывшая супруга основателя Amazon Джеффа Безоса стала богатейшей женщиной в мире. В ходе бракоразводного процесса она получила от мужа, чье состояние оценивается в $170 млрд, 4% акций Amazon, рыночная стоимость которых в день подписания бумаг составляла около $35 млрд.
Маккензи и Джефф встретились в 1992 году, когда работали в хедж-фонде DE Shaw. Через год они поженились и переехали в Сиэтл. Пара растит четырех детей: трех родных сыновей и дочь, усыновленную из Китая.
Домохозяйка Маккензи написала два художественные книги, ее дебютный роман "Испытание Лютера Олбрайта" в 2006 году получил награду "Американская книга". Супруги прожили вместе 25 лет, но в середине 2019 года объявили о разводе. О его причинах не сообщается.
В декабре 2020 года Маккензи написала на своей платформе, что с момента разрыва с Безосом отдала более $4 млрд из своего состояния.
Cамый богатый человек в мире Джефф Безос ($143,1 млрд) и его бывшая жена Маккензи Безос ($46,6 млрд)/Фото: AP
Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал рейтинг криптовалютных миллиардеров.
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