Гідрометеорологічну службу України переобладнають за новітніми технологіями - Арсен Аваков [ Редактировать ]
Україна реформує свою гідрометеорологічну службу. Йдеться не лише про більш точний прогноз погоди, а й про моніторинг та запобігання природним катаклізмам, як-от: пожежам та повеням. Кошти на модернізацію (а це 300 мільйонів доларів) як позику нададуть американські партнери.
Система спостереження за погодою в Україні не змінювалася з 70 років. На повну реалізацію проєкту знадобиться до 3 років.
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України
Страна интенсивно развивается в сторону развития сектора сельского хозяйства, она развивается по всем остальным направлениям. Мы имеем задачу переходить к стандартам НАТО, а это подразумевает переход на совершенно новые системы наблюдения.
Сергій Брайлян, представник компанії-виробника:
Система автоматизированного наблюдения и прогнозирования погоды является хребтом, в том числе и систем автоматизированного управления и развертывания войск. Это позволит Украине войти в сеть воздушной безопасности НАТО - от Турции, до Норвегии.
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