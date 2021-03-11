Україна реформує свою гідрометеорологічну службу. Йдеться не лише про більш точний прогноз погоди, а й про моніторинг та запобігання природним катаклізмам, як-от: пожежам та повеням. Кошти на модернізацію (а це 300 мільйонів доларів) як позику нададуть американські партнери.

Система спостереження за погодою в Україні не змінювалася з 70 років. На повну реалізацію проєкту знадобиться до 3 років.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України

Страна интенсивно развивается в сторону развития сектора сельского хозяйства, она развивается по всем остальным направлениям. Мы имеем задачу переходить к стандартам НАТО, а это подразумевает переход на совершенно новые системы наблюдения.

Сергій Брайлян, представник компанії-виробника: