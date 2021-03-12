Власть самоустранилась от реального управления ситуацией в медицине с начала эпидемии, та же ситуация повторяется и сейчас. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

"Число больных коронавирусом ежедневно растет. Во всем мире уже приняли меры и взяли ситуацию под контроль, у нас же власть продолжает наступать на те же грабли. Провалена вакцинация, по-прежнему не решен вопрос с достаточным финансированием медработников, все так же закрываются больницы, в зонах наибольшего распространения коронавируса не хватает аппаратов ИВЛ, медики уезжают из страны", – отметил политик.

Он подчеркнул, что в 2020 году, в самый разгар эпидемии, потеряли рабочие места 73 тысячи медработников. А уже в январе этого года, согласно данным Государственного центра занятости, лишились работы 6 тысяч медиков.

"Правительство Шмыгаля, которое должно было стать антикризисной командой, стало правительством постоянных карантинов. Успехов в борьбе с эпидемией мы не видим. Новая волна коронавируса, которая вынуждает власти отправлять в "красную зону" одну область за другой, показывает, что время попросту потеряно. Опять не хватает койко-мест. Очень тяжело приходится медикам, работающим за мизерную зарплату. Опять растут риски для бизнеса, который не чувствует поддержки государства", - отметил народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что нужно было остановить так называемую медицинскую реформу и не закатывать деньги коронавирусного фонда в асфальт.

"Причина такого бедственного положения с медицинскими кадрами и в отрасли в целом - это результат продолжающейся так называемой медреформы Порошенко-Супрун. Ее нужно немедленно остановить. Повысить зарплаты медикам, чтобы они не уезжали. Обеспечить поддержку предпринимателям. Нельзя ждать, когда ситуация с коронавирусом еще ухудшится. Нужно пересматривать бюджет, поддержать медицину и медиков, помочь людям и экономике", - резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".