Вина за критическую ситуацию с заболеваемостью COVID-19 и угрозу нового локдауна лежит на власти. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду, 17 марта.

Он отметил, что увеличение количества больных коронавирусом повышает риски введения нового локдауна.

"Количество больных растет ежедневно, что создает серьезную нагрузку на медицинскую систему. В больницах заканчиваются койко-места, не хватает кислорода. К сожалению, власть вместо того чтобы обеспечить медучреждения всем необходимым, повысить зарплаты врачам, просто разбазарила антиковидный фонд. А в бюджете-2021 такого фонда вообще нет. Правительство неспособно обеспечить эффективную борьбу с эпидемией, и мы все чаще слышим о возможности нового локдауна", - сказал народный депутат.

По его словам, вместо системных действий власть продолжают заниматься пиаром, что не может не вызывать возмущения.

"Правительство не только не принимает действенных мер в борьбе с эпидемией, но и пытается избежать ответственности за допущенные провалы. Мы слышим много заявлений, но когда у человека диагностируют коронавирус, он остается один на один с болезнью", - отметил Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что провал вакцинации в Украине - это также вина власти.

"Люди, в том числе врачи, не хотят вакцинироваться той вакциной, которую завезли. Потому что они не верят в ее эффективность. К тому же поставка вакцины в Украину организована по непонятной схеме. Все это вызывает недоверие к вакцинации в целом", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Парламентарий подчеркнул, что пока власть не изменит свой подход к борьбе с эпидемией, Украина не сможет вернуться к нормальной жизни.

"Во многих странах уже полным ходом идет вакцинация, снимают карантинные ограничения и люди возвращаются к нормальной жизни, а у нас опять не хватает кислорода в больницах, закрывают школы и пугают новыми локдаунами", - сказал он.

Первое, по его словам, что нужно сделать немедленно - это увеличить финансирование медицины и организовать производство вакцин в Украине.

"Даже Минздрав заявляет, что финансирование отрасли - вдвое меньше необходимого. Мы требуем увеличить расходы на медицину, помочь регионам с развертыванием дополнительных койко-мест в больницах, увеличить зарплаты медработниками. Также необходимо наладить производство вакцин в Украине - у нас много современных фармацевтических предприятий, и это вполне реально", - резюмировал Юрий Бойко.