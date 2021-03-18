AstraZeneca визнали безпечною для здоров'я [ Редактировать ]
Тим не менш Європейська агенція з лікарських засобів визнала AstraZeneca безпечною та ефективною. І рекомендувала країн ЄС відновити щеплення.
Чим саме аргументували своє рішення експерти і чи готові європейські країни забути про зіпсований імідж сироватки і розпочати імунізацію? Тетяна Логунова розкаже.
Протягом дня пресконференцію представників Європейської агенції з лікарських засобів відкладали декілька разів. І тільки під вечір експерти оголосили вердикт: вакцина AstraZeneca безпечна й ефективна.
Емер Кук, виконавчий директор Європейської агенції з лікарських засобів:
Ми дійшли висновку, що ця вакцина безпечна і дієва. Її переваги значно перевищують потенційні ризики. Використання цього препарату не підвищує ризику тромбоемболічних ситуацій. Тим не менше, під час вивчення даних ми побачили кілька рідкісних, але серйозних випадків порушень згортання крові. І на даний момент не можемо повністю відкинути їх зв'язок із щепленням. Тому продовжимо відстежувати ситуацію.
Із подібною оцінкою напередодні виступили й експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Ганс Клюге, директор Європейського департаменту ВООЗ:
Венозна тромбоемболія - третє за поширеністю серцево-судинне захворювання у світі. І люди потерпають від нього незалежно, чи вакциновані вони, чи ні. Зараз ми не знаємо, що спричинило деякі або усі побічні ефекти - щеплення чи інші випадкові фактори. Але ми вивчимо усю інформацію і оприлюднимо дані. Станом на зараз, переваги AstraZeneca незрівнянно вищі за потенційні ризики. Треба й надалі використовувати її заради порятунку життя людей.
Тепер країни ЄС, найімовірніше, відновлять щеплення AstraZeneca. Принаймні, уряди держав, які тимчасово припиняли вакцинацію, пообіцяли керуватися рекомендаціями Європейської агенції з лікарських засобів.
Відновити імунізацію - це справа кількох днів. Набагато складніше буде - повернути довіру населення до вакцини. Тим більше, що у AstraZeneca від самого початку були проблеми з іміджем у Євросоюзі. Деякий час її не рекомендували людям старшим за 65 і лише нещодавно скасували це вікове обмеження.
Були й численні скарги на погане самопочуття після щеплення: високу температуру та лихоманку. І експертам доводилося пояснювати, що це - нормальна імунна відповідь організму.
Німецькі соціологи вже навіть провели дослідження. І проаналізували, чи вплинув галас довкола AstraZeneca на готовність німців вакцинуватися. І виявилося, що ні.
Петер Матушек, представник соціологічної агенції Forsa:
Готовність людей дуже висока. Зробити щеплення хочуть сімдесят відсотків населення, 12 відсотків воліють трохи зачекати, а вісім відсотків уже вакциновані. І що цікаво, попри те, що Німеччина тимчасово припинила використання AstraZeneca, 60 відсотків людей готові зробити ін'єкцію цим препаратом.
Не бояться вакцинуватися і бельгійці.
Я сьогодні зробила щеплення і дуже рада. Мій лікар сказав, що це хороша вакцина.
У от у Нідерландах налаштовані більш скептично.
Із цією вакциною завжди були якісь проблеми. Я своїм дітям сказала: сподіваюся, ви попросите іншу. Бо маю сумніви щодо AstraZeneca.
Ні, я б не робила щеплення AstraZeneca. Хоча думаю, усе було б гаразд.
Можливо, зробити щеплення скептиків переконає статистика. В останні дні в країнах ЄС істотно зросла кількість нових інфікувань.
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