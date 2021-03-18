Тим не менш Європейська агенція з лікарських засобів визнала AstraZeneca безпечною та ефективною. І рекомендувала країн ЄС відновити щеплення.

Чим саме аргументували своє рішення експерти і чи готові європейські країни забути про зіпсований імідж сироватки і розпочати імунізацію? Тетяна Логунова розкаже.

Протягом дня пресконференцію представників Європейської агенції з лікарських засобів відкладали декілька разів. І тільки під вечір експерти оголосили вердикт: вакцина AstraZeneca безпечна й ефективна.

Емер Кук, виконавчий директор Європейської агенції з лікарських засобів:

Ми дійшли висновку, що ця вакцина безпечна і дієва. Її переваги значно перевищують потенційні ризики. Використання цього препарату не підвищує ризику тромбоемболічних ситуацій. Тим не менше, під час вивчення даних ми побачили кілька рідкісних, але серйозних випадків порушень згортання крові. І на даний момент не можемо повністю відкинути їх зв'язок із щепленням. Тому продовжимо відстежувати ситуацію.

Із подібною оцінкою напередодні виступили й експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Ганс Клюге, директор Європейського департаменту ВООЗ:

Венозна тромбоемболія - третє за поширеністю серцево-судинне захворювання у світі. І люди потерпають від нього незалежно, чи вакциновані вони, чи ні. Зараз ми не знаємо, що спричинило деякі або усі побічні ефекти - щеплення чи інші випадкові фактори. Але ми вивчимо усю інформацію і оприлюднимо дані. Станом на зараз, переваги AstraZeneca незрівнянно вищі за потенційні ризики. Треба й надалі використовувати її заради порятунку життя людей.

Тепер країни ЄС, найімовірніше, відновлять щеплення AstraZeneca. Принаймні, уряди держав, які тимчасово припиняли вакцинацію, пообіцяли керуватися рекомендаціями Європейської агенції з лікарських засобів.

Відновити імунізацію - це справа кількох днів. Набагато складніше буде - повернути довіру населення до вакцини. Тим більше, що у AstraZeneca від самого початку були проблеми з іміджем у Євросоюзі. Деякий час її не рекомендували людям старшим за 65 і лише нещодавно скасували це вікове обмеження.

Були й численні скарги на погане самопочуття після щеплення: високу температуру та лихоманку. І експертам доводилося пояснювати, що це - нормальна імунна відповідь організму.

Німецькі соціологи вже навіть провели дослідження. І проаналізували, чи вплинув галас довкола AstraZeneca на готовність німців вакцинуватися. І виявилося, що ні.

Петер Матушек, представник соціологічної агенції Forsa:

Готовність людей дуже висока. Зробити щеплення хочуть сімдесят відсотків населення, 12 відсотків воліють трохи зачекати, а вісім відсотків уже вакциновані. І що цікаво, попри те, що Німеччина тимчасово припинила використання AstraZeneca, 60 відсотків людей готові зробити ін'єкцію цим препаратом.

Не бояться вакцинуватися і бельгійці.

Я сьогодні зробила щеплення і дуже рада. Мій лікар сказав, що це хороша вакцина.

У от у Нідерландах налаштовані більш скептично.

Із цією вакциною завжди були якісь проблеми. Я своїм дітям сказала: сподіваюся, ви попросите іншу. Бо маю сумніви щодо AstraZeneca.

Ні, я б не робила щеплення AstraZeneca. Хоча думаю, усе було б гаразд.

Можливо, зробити щеплення скептиків переконає статистика. В останні дні в країнах ЄС істотно зросла кількість нових інфікувань.