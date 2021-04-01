В столице Украины Киеве в скором времени откроется посольство Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Ирландии.

1 апреля 2021 года отмечается 29-летие с установления дипломатических отношений между стороной Украины и Ирландией.

Сегодня мы отмечаем 29 лет дипломатических отношений между Ирландией и Украиной. В этом году мы отметим еще одну веху с открытием посольства в Киеве, еще больше укрепив связи между нашими странами.

Читайте также, Украина впервые в истории открыла свое диппредставительство в столице Албании Тиране. Президент Албании Илир Мета принял украинского посла Владимира Шкурова по случаю вручения верительных грамот и отметил, что это "это историческое событие для отношений между двумя странами".

Кроме того, посольство США в Украине возглавил новый руководитель Кристина Квин. Как отметила Квин в своем видео-обращении, она находится в Украине шесть месяцев на должности заместителя руководителя миссии.

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