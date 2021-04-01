Европейская страна впервые откроет посольство в Украине [ Редактировать ]
В столице Украины Киеве в скором времени откроется посольство Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Ирландии.
1 апреля 2021 года отмечается 29-летие с установления дипломатических отношений между стороной Украины и Ирландией.
Сегодня мы отмечаем 29 лет дипломатических отношений между Ирландией и Украиной. В этом году мы отметим еще одну веху с открытием посольства в Киеве, еще больше укрепив связи между нашими странами.
Читайте также, Украина впервые в истории открыла свое диппредставительство в столице Албании Тиране. Президент Албании Илир Мета принял украинского посла Владимира Шкурова по случаю вручения верительных грамот и отметил, что это "это историческое событие для отношений между двумя странами".
Кроме того, посольство США в Украине возглавил новый руководитель Кристина Квин. Как отметила Квин в своем видео-обращении, она находится в Украине шесть месяцев на должности заместителя руководителя миссии.
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