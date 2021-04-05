Актриса и блогер Лиза Василенко, известная ролью Лолы Гавриленко в украинском сериале "Школа", попала в базу "Миротворца" из-за своих скандальных высказываний об Украине и России.

В интервью для российского Youtube-канала "Пушка" украинка заявила, что "лучше сдохнуть в России, чем в Украине" и отрицала российскую агрессию.

Блогер ответила на вопрос о том, как отреагировала ее аудитория на переезд в Россию.

"Захейтила. В плане патриотизма, типа променяла страну. Но я никак на это не реагирую. Если честно, я могу назвать таких людей тупыми. Это тупость - судить человека по национальности, по тому, куда он уехал или не уехал...Только из-за того, что Россия и Украина срутся, почему-то приплетают туда других людей, которые никак к этому не относятся", - заявила она.

На сайте "Миротворец" говорится, что Василенко - провокатор и приняла участие в информационных провокациях России против Украины.

Отметим, что Василенко родом из Днепра, но переехала в Москву и сейчас активно продвигает карьеру в доме тиктокеров Xo Team House.

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