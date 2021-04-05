Звезду сериала "Школа" Лизу Василенко занесли в базу "Миротворец" [ Редактировать ]
Актриса и блогер Лиза Василенко, известная ролью Лолы Гавриленко в украинском сериале "Школа", попала в базу "Миротворца" из-за своих скандальных высказываний об Украине и России.
В интервью для российского Youtube-канала "Пушка" украинка заявила, что "лучше сдохнуть в России, чем в Украине" и отрицала российскую агрессию.
Блогер ответила на вопрос о том, как отреагировала ее аудитория на переезд в Россию.
"Захейтила. В плане патриотизма, типа променяла страну. Но я никак на это не реагирую. Если честно, я могу назвать таких людей тупыми. Это тупость - судить человека по национальности, по тому, куда он уехал или не уехал...Только из-за того, что Россия и Украина срутся, почему-то приплетают туда других людей, которые никак к этому не относятся", - заявила она.
На сайте "Миротворец" говорится, что Василенко - провокатор и приняла участие в информационных провокациях России против Украины.
Отметим, что Василенко родом из Днепра, но переехала в Москву и сейчас активно продвигает карьеру в доме тиктокеров Xo Team House.
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