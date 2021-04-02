Соблазнительная 36-летняя Тина Кароль показала фото без макияжа [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Тина Кароль показала нечастое для ее мини-блога в Instagram фото. Так, в кадре 36-летнея звезда позирует без макияжа.
Отметим, что на концертах Тина Кароль отличается идеальным макияжем, но никто не отменял натуральной красоты. Поэтому звезда показала, как выглядит в будние дни, когда не блистает на сцене.
Так, в недавней сторис Тина Кароль опубликовала селфи, на котором предстала без грамма косметики.
Предполагается, что фото было приурочено к премьере нового трека "Красиво", выход которого планируется 2 апреля. В комментарии к анонсу сингла на своей странице в соцсети Тина Кароль отметила, что она и ее команда "начинают новую эру высокого стиля".
Ранее сообщалось, что Тина Кароль представила первую арома-коллекцию для дома. Также мы писали о том, что певица шокировала образом в пикантных чулках и обтягивающем белье.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников новым фото
Вторник, 23 марта, приготовил для знаков зодиака множество сюрпризов
Даша Квиткова проходит лечение в виде постоянных капельниц и диетического питания
Украинская певица Настя Каменских, известная как NK, выпустила новый клип на песню "Девочки рулят"
Популярный украинский исполнитель Андрей Данилко, который более известен как Верка Сердючка, стал ведущим одного из выпусков шоу "Орел и решка"