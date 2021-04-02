Популярная украинская певица Тина Кароль показала нечастое для ее мини-блога в Instagram фото. Так, в кадре 36-летнея звезда позирует без макияжа.

Отметим, что на концертах Тина Кароль отличается идеальным макияжем, но никто не отменял натуральной красоты. Поэтому звезда показала, как выглядит в будние дни, когда не блистает на сцене.

Так, в недавней сторис Тина Кароль опубликовала селфи, на котором предстала без грамма косметики.

Предполагается, что фото было приурочено к премьере нового трека "Красиво", выход которого планируется 2 апреля. В комментарии к анонсу сингла на своей странице в соцсети Тина Кароль отметила, что она и ее команда "начинают новую эру высокого стиля".

Ранее сообщалось, что Тина Кароль представила первую арома-коллекцию для дома. Также мы писали о том, что певица шокировала образом в пикантных чулках и обтягивающем белье.

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