Через загострення на фронті Україна скликає екстрене засідання ТКГ [ Редактировать ]
Через загострення на фронті Україна скликає екстрене засідання Тристоронньої контактної групи. Запит уже надіслали до ОБСЄ.
У повідомленні пресслужби української делегації в ТКГ зазначено, що на лінії розмежування внаслідок прицільного, зокрема снайперського вогню противника - гинуть українські воїни.
Крім того, стягування військ Росії до українського кордону і войовнича риторика ватажків ОРДЛО викликають занепокоєння в керівництва України та міжнародних партнерів.
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