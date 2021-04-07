Між вакцинацією AstraZeneca та виникненням тромбів таки є зв'язок. Офіційну заяву оприлюднило Європейське агентство з лікарських засобів.

Водночас таку побічну дію там вважають дуже рідкісною, тому переваги застосування сироватки більші, ніж ризики. За даними регулятора, більшість зареєстрованих випадків тромбозу стались у жінок віком до шістдесяти років - протягом двох тижнів після щеплення.

Серед симптомів - сильний головний біль, затуманення зору, біль у грудях чи животі або ж крихітні крововиливи під шкірою біля місця ін'єкції. Тож за будь-якого з цих проявів - закликають одразу звертатися до лікаря.