244 номера в George V стоят от 1000 евро за ночь Источник: Le Parisien

Бандиты напали на одну из самых известных и роскошных гостиниц Парижа - George V Four Seasons. Об этом сообщает Le Parisien.

В четверг, 8 апреля, примерно в 21:30 в 5-звездочный отель вошли двое мужчин в мотоциклетных шлемах. Один направил на сотрудников пистолет, а второй топором разбил витрины c ювелирными украшениями.

Преступники сгребли драгоценности в сумки, после чего покинули место преступления на скутере. По данным источников французских газет, ущерб составил примерно 100 000 евро.

По словам Жанны д’Отсер, мэра 8-го округа Парижа, где расположена гостиница, преступление было тщательно спланировано. По ее словам, никто не может просто так войти в George V. Кроме того, витрины с драгоценностями - не первое, что видят люди, входящие в отель. Витрины расположены в особом коридоре, который ведет в один из ресторанов.

Специальному отряду полиции по борьбе с бандитизмом пока не удалось задержать преступников.

Ранее сообщалось, что в Токио из ювелирного магазина украли рубин, который оценивается в $29 млн.