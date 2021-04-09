В Париже грабители напали на гостиницу George V [ Редактировать ]
Источник: Le Parisien
Бандиты напали на одну из самых известных и роскошных гостиниц Парижа - George V Four Seasons. Об этом сообщает Le Parisien.
В четверг, 8 апреля, примерно в 21:30 в 5-звездочный отель вошли двое мужчин в мотоциклетных шлемах. Один направил на сотрудников пистолет, а второй топором разбил витрины c ювелирными украшениями.
Преступники сгребли драгоценности в сумки, после чего покинули место преступления на скутере. По данным источников французских газет, ущерб составил примерно 100 000 евро.
По словам Жанны д’Отсер, мэра 8-го округа Парижа, где расположена гостиница, преступление было тщательно спланировано. По ее словам, никто не может просто так войти в George V. Кроме того, витрины с драгоценностями - не первое, что видят люди, входящие в отель. Витрины расположены в особом коридоре, который ведет в один из ресторанов.
Специальному отряду полиции по борьбе с бандитизмом пока не удалось задержать преступников.
Ранее сообщалось, что в Токио из ювелирного магазина украли рубин, который оценивается в $29 млн.
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