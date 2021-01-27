В Японии украли рубин стоимостью $29 млн [ Редактировать ]
Источник: Kyodo News
В Токио украли рубин, который оценивается примерно в 3 млрд иен ($29 млн). Об этом сообщает агентство Kyodo.
Инцидент произошел в среду, 27 января в центральном районе Гиндза (Ginza Tokyo Metro), где находится множество фешенебельных магазинов.
Кража была совершена во время переговоров о возможной продаже драгоценного камня.
Полиция Токио разыскивают двух мужчин, которые, по словам заявителей, положили необработанный рубин в шкатулку и скрылись с места преступления.
Здание расположено недалеко от станции Ginza Tokyo Metro Co., в районе, где работает множество элитных магазинов.
Ранее сообщалось, что редчайший фиолетово-розовый бриллиант из Якутии весом 14,83 карата продали за рекордную сумму $26,6 млн.
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