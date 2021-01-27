Кража была совершена во время переговоров о возможной продаже драгоценного камня Источник: Kyodo News

В Токио украли рубин, который оценивается примерно в 3 млрд иен ($29 млн). Об этом сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошел в среду, 27 января в центральном районе Гиндза (Ginza Tokyo Metro), где находится множество фешенебельных магазинов.

Кража была совершена во время переговоров о возможной продаже драгоценного камня.

Полиция Токио разыскивают двух мужчин, которые, по словам заявителей, положили необработанный рубин в шкатулку и скрылись с места преступления.

Здание расположено недалеко от станции Ginza Tokyo Metro Co., в районе, где работает множество элитных магазинов.

Ранее сообщалось, что редчайший фиолетово-розовый бриллиант из Якутии весом 14,83 карата продали за рекордную сумму $26,6 млн.