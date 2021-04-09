"Маски-шоу" от власти Зеленского продолжаются. Сегодня представители прокуратуры при силовой поддержке МВД, ломая забор и ворота, ворвались на базу "Козак", которую на основании договора охраняли 4 работника охранного агентства "Шторм", о чем силовикам было отлично известно.

Эта организация также обеспечивает безопасность и защиту офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и народных депутатов Украины от нашей партии. Силовики прибегли к демонстративному вандализму, хотя им никто не препятствовал в том, чтобы попасть на территорию и осмотреть все помещения.

Подобные демонстративные действия силовиков нельзя расценивать иначе как дешевое шоу, единственная задача которого ‒ попытаться запугать людей, связанных с обеспечением безопасности нашей партии. Очевидна и конечная цель таких действий: в условиях, когда силовые органы не способны защитить от разгула националистов ни Офис Президента, ни украинских граждан, власть пытается создать радикалам комфортные условия для беззакония и террора по отношению к оппозиции.

Зеленский и его окружение, проиграв политическую борьбу с оппозицией, решили использовать правоохранительные органы для того, чтобы расправиться с нею, использовать силовые органы для введения незаконных и антиконституционных санкций против украинских граждан и юридических лиц, для закрытия телеканалов и уничтожения свободы слова.

Такие действия являются местью Зеленского и его окружения за нашу принципиальную и последовательную критику их политической деятельности: провала в борьбе с коронавирусом и кампании по вакцинации населения, полного фиаско в установлении мира на Донбассе, тарифного геноцида в отношении украинских граждан, разгула коррупции и расхищения средств из коронавирусного фонда.

Чтобы отвлечь внимание украинских граждан и мировой общественности от своих ошибок, власти и нужны подобные дешевые шоу.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"