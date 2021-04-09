Pfizer в Україні: депутат назвала сроки прибуття вакцини [ Редактировать ]
У п'ятницю ввечері, 9 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Слуга народу" Олена Шуляк відповіла на питання, коли можна очікувати на вакцину від коронавірусу Pfizer.
По-перше, уряд затвердив національний план вакцинації. 32 млн доз розписані.
"На поставку Pfizer можна очікувати протягом 2 місяців. Також ми ведемо перемовини з 6 виробниками вакцин для того, щоб перестрахуватись і переконтрактуватись. На сьогодні жодна країна світу не може сказати з точністю, коли вона отримає свою дозу, за якою ціною та інше", - сказала вона.
"Головне - вся інфраструктура під вакцину Pfizer, а це дуже важливо, вона існує. Нам допомагають західні партнери. Робота ведеться давно. Повністю всі логістичні маршрути, яким чином вона буде доставлятись в регіони, як вона буде використовуватись, продумано", - підкреслила депутат.
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