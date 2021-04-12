Китай визнав низьку ефективність своїх вакцин проти коронавірусу. Тому там вивчають можливість поєднувати різні види препаратів. Про це заявили в тамтешньому Центрі контролю над захворюваннями.

Посилення ефективності в разі комбінування препаратів поки що не доведене. Цю теорію нині досліджують британські науковці.

Нагадаю, китайську вакцину Коронавак буде застосовувати й Україна. За первинними дослідженнями, вона ефективна на 50 відсотків, але на 100 відсотків запобігає тяжкому перебігу.