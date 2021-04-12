У центрі Парижа актори влаштували перфоманс просто в одному з модних бутиків. За вітриною магазину пара виконавців грала сцену у ванній. Жінка запитувала чоловіка, що він думає, а той давав або філософські, або кумедні відповіді.

Глядачів зібралося кілька десятків. За словами організаторів, цей перфоманс - своєрідний протест проти карантину і водночас нагадування про те, що людям потрібне мистецтво, театр та емоції.