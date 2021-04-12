У Парижі влаштували виставу на вітрині бутика [ Редактировать ]
У центрі Парижа актори влаштували перфоманс просто в одному з модних бутиків. За вітриною магазину пара виконавців грала сцену у ванній. Жінка запитувала чоловіка, що він думає, а той давав або філософські, або кумедні відповіді.
Глядачів зібралося кілька десятків. За словами організаторів, цей перфоманс - своєрідний протест проти карантину і водночас нагадування про те, що людям потрібне мистецтво, театр та емоції.
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