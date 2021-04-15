В Україні сьогодні в руках однієї фірми зосереджено 96% всього ринку послуг харчування ЗСУ. Таку проблему констатували народні депутати під час засідання оборонного комітету, учора, 14 квітня.

"У нас сьогодні виходить так, що в руках однієї фірми і її маленького сателіта зосереджено майже 96% всього ринку послуг харчування в наших ЗСУ. Ви як заступник міністра (звертаючись до Ігоря Халімона, - ред.) вважаєте це нормальним? Коли у практично воєнний час харчування всіх збройних сил України залежить від фактично одного оператора? Не говорячи вже про те, що, не зважаючи на наявність або відсутність відповідних рішень антимонопольних органів,. А у нас в країні, якщо не помиляюсь, коли більш як 55% належить одному гравцю – це вже ознака монополії. І я так розумію, що МО ця ситуація повністю влаштовує і жодних заходів для того, щоб змінити ситуацію ніхто не вживає", - сказав Михайло Забродський.

За словами вповноваженого президента у КСУ Федора Веніславського монополізація ринку харчування армії – це загроза нацбезпеці країни та її обороноздатності.

"Хто конкретно прописував такі тендерні умови, які дозволили досягти саме такого результату? У державному департаменті закупівель не виникло сумнівів, що такі тендерні умови несуть потенційну загрозу!?

Як юрист, я чудово розумію – коли в одних руках сконцентровано 25%, це вже ознаки монополії, а у нас 90%", - сказав він.

Нардеп Олександр Завітневич, зі свого боку, поцікавився у заступника міністра оборони Ігоря Халімона, чому той виправдовує таку ситуацію та факти зафіксованих порушень збоку постачальника-монополіст ТОВ "Військсервіс-волонтер".

Чиновник же, чітких відповідей на запитання народних депутатів надати не зміг.

"В результаті, чітких відповідей як буде вирішуватися дана ситуація ми не отримали. Це ще один провальний напрям роботи Міністерства оборони України.

За результатами розгляду вказаного питання Комітетом прийнято рішення звернутись до Міністра оборони України", - повідомив за підсумками засідання депутат Роман Костенко.

Раніше повідомлялося, що ТОВ "Військсервіс-Волонтер" освоїло на харчових закупівлях МО майже 6 млрд грн. Окремі тендерні перемоги компанії визнані АМКУ і судами незаконними. Попри це, компанія залишається монополістом і продовжує поставляти, зокрема й на фронт, гнилу продукцію та переморожене м'ясо.

20-30% від замовлених продуктів харчування військові від цієї фірми ще й регулярно недоотримують.

Про таку проблему волонтери заявили ще наприкінці минулого року. Але "Військсервіс-Волонтер", шляхом відмови акцептувати пропозиції від інших учасників збоку тендерного комітету МО, продовжує вигравати нові підряди.

На сайті Уряду, у зв'язку з цим, заявилася петиція із закликом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та президента Володимира Зеленського, по-перше, зупинити "голодомор" українських солдатів, а по-друге, звільнити із займаних посад відповідальне за кризу керівників Міноборони.