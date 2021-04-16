В Киеве создали фонд защитных сооружений гражданской обороны. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Основная задача - укрытие населения столицы от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

Фонд включает:

убежища гражданской защиты,

подземное пространство метрополитена,

подвальные помещения жилых домов,

подземные паркинги,

другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

Для удобства информирования населения Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указаны адресные места укрытий в подземном пространстве.

Ранее мы писали о том, что США поддерживают Украину в сохранении ее территориальной целостности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.