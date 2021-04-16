Карту бомбоубежищ Киева обновили [ Редактировать ]
В Киеве создали фонд защитных сооружений гражданской обороны. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Основная задача - укрытие населения столицы от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.
Фонд включает:
- убежища гражданской защиты,
- подземное пространство метрополитена,
- подвальные помещения жилых домов,
- подземные паркинги,
- другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.
Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.
Для удобства информирования населения Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указаны адресные места укрытий в подземном пространстве.
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