Сьогодні виповнюється 311 років Конституції Пилипа Орлика. Цього дня 1710 року договір під назвою "Пакти і Конституція законів і вольностей Війська запорізького" було укладено між гетьманом Орликом та козацькою старшиною.

Документ окреслював обов'язки та права гетьмана, а також майбутній лад республіки під протекторатом Швеції. Попри популярну думку авторства історика Володимира Замлинского про документ, як першу конституцію української держави, існує і інший науковий погляд Конституція Орлика була договором, що відображала тодішню річпосполитську політичну культуру.

Довгий час українські історики працювали лише зі скороченою копією документу. Але 2008 року, оригінал Конституціє Пилипа Орлика відшукався у фондах російського державного архіву у Москві.