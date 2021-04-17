Ученые из Бразилии провели ряд экспериментов и выяснили, что куркумин, находящийся в куркуме, является безопасным и эффективным средством против COVID-19. Его предлагается использовать в качестве лечения от инфекции. Результаты исследования опубликовали в издании Biomedicine and Pharmacotherapy.

Куркумин является природным алкалоидом, содержащимся в корне куркумы. Он обладает противовоспалительными, противоопухолевыми, антиоксидантными и противовирусными свойствами. Также способен блокировать нацеливание клеток вируса на клетки-мишени человеческого организма.

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Отмечается, что основной проблемой использования куркумина является то, что он быстро растворяется в воде, а в щелочи и кислой среде проявляет крайнюю нестабильность. В настоящее время предлагается справиться с такой проблемой специальными оболочками таблеток, которые смогут доставить его к организму в обход среде желудка. Исследователи призывают провести клинические исследования перспективного метода лечения коронавируса.

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