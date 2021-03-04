Это гранулы для очищения легких, испарения влаги и повышения рассеивающей функции органа дыхания/ фото: РБК

Руководство КНР с помощью специальной процедуры утвердило к использованию три лекарства для лечения коронавирусной инфекции, относящееся к традиционной китайской медицине.

Препараты являют собой гранулы для очищения легких, испарения влаги и повышения рассеивающей функции органа дыхания. О них стало известно из древних рецептов.

Три препарата, а именно гранулы Цинфэй Пайду (Очищение легких и дезинтоксикация – ред.), гранулы Хуаши Байду (Испарение влаги и детоксикация – ред.) и гранулы Сюаньфэй Байду (Повышение рассеивающей функции легких и детоксикация), известны из древних классических рецептов ТКМ.

Отмечается, что лекарства были созданы благодаря тому, что в городе Ухань, который пал первым в наступлении инфекции, были протестированы компоненты этих трех препаратов.

Читайте также, почти два десятка препаратов, имеющихся в распоряжении современной медицины, способны эффективно бороться с COVID-19. Инфекция начинает патологический процесс по изменению клеток хозяина в течении первого часа после заражения.

Кроме того, ученые ВОЗ, которые четыре недели работали в Ухане, предполагают, что COVID-19 мог начать распространяться по миру не с декабря 2019 года, а на два месяца раньше. Эксперты ВОЗ настаивают на дальнейшем исследовании в центральной части КНР.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.