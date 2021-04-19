Радники Нормандської четвірки обговорять виконання Мінських домовленостей [ Редактировать ]
Засідання радників лідерів Нормандської четвірки відбудеться сьогодні. Його анонсував президент Володимир Зеленський після зустрічі з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
Дипломати мають обговорити поетапне виконання Мінських домовленостей, зокрема відновлення режиму припинення вогню.
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