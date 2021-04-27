Нацполіція затримала банду викрадачів елітних авто [ Редактировать ]
Банду викрадачів елітних автівок затримали працівники Нацполіції. Зловмисники діяли на території одразу кількох областей, а їхню діяльність прикривали двоє кримінальних авторитетів Черкащини. Для викрадення іномарок спритники мали найсучасніше дороговартісне обладнання.
Крадене перепродували або ж повертали власникам за винагороду. Накрили банду в Харкові, під час чергової спроби поцупити дороге авто.
Вадим Дзюбинський, начальник Департаменту карного розшуку НПУ:
Всі фігуранти затримані. Наразі перебувають судові засідання щодо обрання їм запобіжного заходу. Організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у вигляді чотири мільйона сто тисяч гривень.
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