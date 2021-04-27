В Україні внесли правки до закону про дорожній рух: що змінилося?

Правилами дорожнього руху передбачений новий обов'язок водіїв, під час зупинки автомобіля патрульним кермувальник зобов'язаний залишатися в салоні й тримати руки в полі зору правоохоронця. Пасажирам без дозволу поліцейських виходити з машини також не дозволено