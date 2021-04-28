Кличко назвал сроки строительства метро на Троещину [ Редактировать ]
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В Киеве метро на Троещину могут построить в течение ближайших 3-5 лет. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, сначала нужно достроить Подольско-Воскресенский мост.
Этот мост также строился как автотранспортное сообщение, и ветка метро должна проходить по этому мосту. Относительно автосообщения - мы делаем все, чтобы запустить уже к концу этого года, коронавирус вносит свои коррективы. Но после введения моста в эксплуатацию дальше можем говорить о следующих шагах. Проект непростой, будет стоить много денег. Город сам не сможет потянуть весь объем финансирования, поэтому мы сейчас проводим переговоры, чтобы также привлечь иностранные компании для строительства ветки метро.
По словам столичного градоначальника, сейчас дорабатывается проектная документация, а "когда будет проект, когда будет достроен мост и мы сможем иметь источники финансирования, мы сможем говорить о конкретных датах".
На сегодняшний день могу сказать, что автосообщение, надеюсь, будет до конца этого года, а строительство метро, откровенно могу сказать - 3-5 лет.
Проект метро на Троещину предусматривает строительство новой линии метрополитена протяженностью почти 18 км с 13-ю станциями. Будет построена пересадочная линия протяженностью 1 км между кольцевой электричкой и новой четвертой линией.
Напомним, что в Министерстве инфраструктуры Украины подсчитали, что строительство четвертой линии метро Киева будет стоить $2,5-3 млрд. Строить будет китайская компания China Pacific Construction Group (CPCG).
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